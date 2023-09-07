«Сильный и системный человек». Рустем Умеров может перезагрузить работу Минобороны — Зеленский 7 сентября, 22:07 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В четверг, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый министр обороны Рустем Умеров сможет перезагрузить работу Министерства обороны Украины.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова», — отметил глава государства.



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Президент назвал Умерова сильным и системным человеком, который хорошо знает сферу обороны.



Зеленский отметил, что новый министр обороны с первых дней полномасштабного вторжения страны-агрессора России задействован в переговорах по оружию для Украины.



Глава государства добавил, что сейчас Умеров занимается переговорами по освобождению украинцев из российского плена и уже имеет важные для Украины результаты.

«Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — подчеркнул Зеленский.

Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны 6 сентября. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022 года руководил Фондом госимущества.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров родился в 1982 году и происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года сталинский режим силой депортировал из Алушты.

Он был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов. С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Совета.



В 2012-м также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза. Умеров — соучредитель и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма.



На парламентских выборах 2019 года его впервые избрали народным депутатом Украины от партии Голос.



Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Также Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова.