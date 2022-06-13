В условиях военного положения. Русскоязычные песни почти исчезли из эфиров украинских радиостанций, а русский язык — нет — языковой омбудсмен 13 июня, 17:47 Цей матеріал також доступний українською После начала полномасштабного вторжения русскоязычные песни почти исчезли из эфиров украинских радиостанций (Фото:smorazanm/pixabay.com)

В понедельник, 30 мая, анализ суточного эфира 15 телерадиоорганизаций, осуществляющих общегосударственное радиовещание, показал лишь один случай трансляции русскоязычной песни.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка.

В ведомстве заявили, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию музыкальных произведений, выполненных преимущественно на государственном языке (62%), а также на официальных языках ЕС.

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По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, в ответ на масштабное вторжение страны-агрессора в Украину из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и фактически русскоязычные песни.

«Из проанализированных почти 4 тысяч песен, зафиксировано только одну на русском языке. Это действительно впечатляет», - сказал он.

В ведомстве заявили, что государственный язык при трансляции информационно-аналитических и развлекательных радиопередач также является доминирующим коммуникационным средством.

Однако, вместе с тем, были зафиксированы случаи использования негосударственного (русского) языка при информировании граждан о событиях в стране и трансляции развлекательных передач.

«В частности, это касается применения негосударственного языка ведущими, гостями, экспертами при прямых включениях (предоставление экспертных оценок, комментариев, интервью), трансляции информационных и новостных сюжетов, где комментарии давались на русском языке», — говорится в сообщении.

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