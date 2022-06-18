В школах Николаева с 1 сентября запрещают изучение русского языка 18 июня, 18:22 Цей матеріал також доступний українською В школах Николаева с 1 сентября запрещено использование русского языка (Фото:ivan aleksic/unsplash)

В школах Николаева с 1 сентября 2022 года будет действовать запрет на использование русского языка. Такое решение принял исполнительный комитет Николаевского горсовета.

Об этом сообщила его член Катерина Стоколяс в Facebook. Документ также обнародовала замдиректора первой школы Николаевского лицея имени Олега Ольжича Маргарита Бондаренко.

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Решение касается учреждений общего среднего образования города, принадлежащих к коммунальной форме собственности. Так, с начала нового учебного года запрещается:

функционирование 1−4 классов с русским языком обучения;



изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1−11 классах;

оформление образовательной среды на русском языке.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень говорил, что с нового учебного года в тех школах Украины, где до сих пор преподают русский язык как дисциплину, нужно рассмотреть его замену на другие предметы или увеличить долю изучения уже имеющихся.

Также Министерство образования и науки Украины готовит изменения в школьные учебные программы по таким предметам, как защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история. В частности, из программы зарубежной литературы намерены исключить роман российского писателя Льва Толстого Война и мир.

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