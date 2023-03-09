Сколько украинцев поддерживают преподавание русского языка в школах — опрос КМИС 9 марта, 18:31 Дети держат украинский флаг на фоне разбитой российской военной техники, которую привезли из Украины в Прагу, 11 июля 2022 (Фото:REUTERS/David W Cerny)

52% украинцев считают, что в школах не нужно изучать язык страны-агрессора России, а 42% поддерживают сохранение изучения русского языка в определенном объеме. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии со ссылкой на опрос, который проводился 14−22 февраля 2023 года.

КМИС отмечает, что регулярно задавал вопрос об изучении русского в школах с украинским языком преподавания. В 2019 году всего 8% украинцев считали, что русский язык вообще не нужно изучать (сейчас их 52%).



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В 1998 году 46% считали, что объем изучения русского должен быть таким же, как украинского, в 2019 году этот показатель составил 30%, а сейчас — всего 3%. Также с 32% в 1998 году до 6% в 2023-м сократилось количество участников опроса, которые считают, что русский нужно изучать в меньшем объеме, чем украинский, но в большем, чем другие иностранные языки.

Сейчас из 42%, которые поддерживают сохранение изучения русского, преимущественное большинство — 33% (или почти 80% этой категории) — хотят, чтобы русский занимал столько же или меньше времени, чем другие иностранные языки.

Сколько времени нужно отводить изучению русского языка в украиноязычных школах / Инфографика: kiis.com.ua

Изучение русского языка в украиноязычных школах по регионам / Инфографика: kiis.com.ua

КМИС проводил всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус 14−22 февраля 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров телефонов. В опросе участвовали 1017 респондентов изо всех регионов Украины, кроме АР Крым, в возрасте 18 лет и старше, — граждане Украины, которые на момент опроса жили на территории Украины. В выборку не вошли жители территорий, которые были временно оккупированными до 24 февраля 2024 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.