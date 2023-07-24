В Броварах продавщица пожелала «подорваться на минах» военным ВСУ из-за замечания о русском языке — видео 24 июля, 17:01 В Броварах женщина пожелала украинским военных «подорваться на минах» после замечания о российских ценниках (Фото:Скриншот видео АНДРІЮК ONLINE/Telegram)

В Броварах предпринимательница на рынке пожелала украинским военных «подорваться на минах» после замечания о российских ценниках на ее товарах. Позже она извинилась перед бойцами и объяснила свои слова «нервным срывом».

Видео с извинениями женщины опубликовал в Telegram журналист Константин Андриюк.

По словам продавщицы, ее не было на месте, когда пришли военные в форме ВСУ и потребовали поменять ценники с русским текстом на ее товаре. Якобы ей передали слова военных: «Поменяйте ценники. Вы что, хотите закрыться?».

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«Это просто какое-то издевательство! Наши люди, украинцы, говорят, что никого не трогают за русский язык, а здесь — измените ценники на украинские… Да, я сказала, чтобы ребята подорвались на минах, которые так обращаются с мирными людьми. Те, которые приходят и позволяют себе по форме делать недостойные вещи. Они приходят и издеваются над людьми за русский язык», — сказала женщина.

Женщине напомнили, что в стране война. В ответ она начала рассказывать о русскоговорящих бойцах, воюющих в ВСУ.

«Русским солдатам, которые воюют за нашу страну, им можно? А людям, которые уже не выдерживают… Людей бьют на улицах! Какое право у ребят рассказывать мне, на каком языке говорить?» — говорила она.

Предпринимательница признала, что ее никто не бил и ей никто не угрожал. Она объяснила свои слова «нервным срывом» и признала, что ее оскорбления «были некстати» и «она сожалеет».