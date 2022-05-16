Пятибалльная система и русский язык. Как оккупанты собираются учить детей в Мариуполе — фото
Родители записывают детей на учебу в одной из школ оккупированного Мариуполя (Фото:MariupolTopNews via Telegram)
В оккупированном Мариуполе пытаются возобновить учебный процесс в уцелевших школах. Обещают пятибалльную систему оценивания и русский язык обучения. Но в городе нет воды и света, а курсы повышения квалификации ведут те, кому нечего терять.
Оккупационные власти Мариуполя пытаются организовать учебный процесс. Судя по информации, поступающей из города, уже начались подготовительные работы в школе № 65, которая расположена в центре. Ее здание пострадало меньше других во время боевых действий.
Читатели НВ также сообщили о приеме документов в школу № 4, расположенную в Кальмиусском районе (на фото).
В объявлении, которое было размещено на входе в школу, указано, что образовательный процесс будет идти с 4 мая по 1 июля 2022 года. Язык обучения — русский. Оценивание учебных достижений — пятибалльное. Для записи в школу необходимо иметь оригинал и ксерокопию документов ребенка.
Стоит отметить, что в Мариуполе отсутствует электроэнергия, централизованное водоснабжение, теплоснабжение и газ.
Пророссийские СМИ сообщали, что в здании школы № 65 будут учиться дети из школ №№ 7, 16, 17, 36, 38 и 66. Ее педагогический состав уже практически укомплектован.
В начале мая в Мариуполь привозили ректора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Андрея Минаева и доцента кафедры всеобщей истории и международных отношений Бориса Сафронова. Они провели лекции для учителей истории, которые согласились сотрудничать с оккупационными властями.
Отметим, что в 2020 году в России Минаев был оштрафован по обвинению в нарушении антикоррупционного законодательства. А в апреле 2022 года Министерство науки и высшего образования РФ уведомило его о том, что срок пребывания в должности истекает 11 мая 2022 года. То есть он перестал быть ректором буквально через несколько дней после визита в оккупированный Мариуполь.
Сейчас на сайте Рязанского университета указано, что исполняющим обязанности ректора является Олег Сулица.
Кроме того, читатели НВ сообщили, что есть предварительная информация о возможном возобновлении работы школ № 50 (Кальмиусский район) и № 60 (гимназия № 2, Приморский район).
А школа № 63 сейчас, якобы, используется как казарма для российско-оккупационных войск. Жителям города говорят, что здесь возобновится учебный процесс с 1 сентября 2022 г.
20 апреля Петр Андрющенко, советник советник городского головы Мариуполя, сообщил об открытии в оккупированном Мариуполе первой школы. Он сообщил, что руководителем «городского отдела образования» стал бывший директор Морского лицея в Мариуполе Вячеслав Мирошниченко, который «самостоятельно предложил свои услуги врагу». И назвал Мирошниченко колаборантом.
Примечательно, что оккупационные власти в своей официальной коммуникации используют старые названия административных районов — Октябрьский (официально был Жовтневый), Орджоникидзевский
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