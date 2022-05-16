Пятибалльная система и русский язык. Как оккупанты собираются учить детей в Мариуполе — фото 16 мая, 14:44 Цей матеріал також доступний українською Родители записывают детей на учебу в одной из школ оккупированного Мариуполя (Фото:MariupolTopNews via Telegram)

В оккупированном Мариуполе пытаются возобновить учебный процесс в уцелевших школах. Обещают пятибалльную систему оценивания и русский язык обучения. Но в городе нет воды и света, а курсы повышения квалификации ведут те, кому нечего терять.

Оккупационные власти Мариуполя пытаются организовать учебный процесс. Судя по информации, поступающей из города, уже начались подготовительные работы в школе № 65, которая расположена в центре. Ее здание пострадало меньше других во время боевых действий.

Видео дня

Читатели НВ также сообщили о приеме документов в школу № 4, расположенную в Кальмиусском районе (на фото).

В объявлении, которое было размещено на входе в школу, указано, что образовательный процесс будет идти с 4 мая по 1 июля 2022 года. Язык обучения — русский. Оценивание учебных достижений — пятибалльное. Для записи в школу необходимо иметь оригинал и ксерокопию документов ребенка.

Объявление о приеме документов в одну из школ Мариуполя / Фото: НВ

Стоит отметить, что в Мариуполе отсутствует электроэнергия, централизованное водоснабжение, теплоснабжение и газ.

Пророссийские СМИ сообщали, что в здании школы № 65 будут учиться дети из школ №№ 7, 16, 17, 36, 38 и 66. Ее педагогический состав уже практически укомплектован.

В начале мая в Мариуполь привозили ректора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Андрея Минаева и доцента кафедры всеобщей истории и международных отношений Бориса Сафронова. Они провели лекции для учителей истории, которые согласились сотрудничать с оккупационными властями.

Отметим, что в 2020 году в России Минаев был оштрафован по обвинению в нарушении антикоррупционного законодательства. А в апреле 2022 года Министерство науки и высшего образования РФ уведомило его о том, что срок пребывания в должности истекает 11 мая 2022 года. То есть он перестал быть ректором буквально через несколько дней после визита в оккупированный Мариуполь.

Сейчас на сайте Рязанского университета указано, что исполняющим обязанности ректора является Олег Сулица.

и.о. ректора Рязанского госуниверситета Олег Сулица / Фото: НВ

Кроме того, читатели НВ сообщили, что есть предварительная информация о возможном возобновлении работы школ № 50 (Кальмиусский район) и № 60 (гимназия № 2, Приморский район).

А школа № 63 сейчас, якобы, используется как казарма для российско-оккупационных войск. Жителям города говорят, что здесь возобновится учебный процесс с 1 сентября 2022 г.

20 апреля Петр Андрющенко, советник советник городского головы Мариуполя, сообщил об открытии в оккупированном Мариуполе первой школы. Он сообщил, что руководителем «городского отдела образования» стал бывший директор Морского лицея в Мариуполе Вячеслав Мирошниченко, который «самостоятельно предложил свои услуги врагу». И назвал Мирошниченко колаборантом.

Примечательно, что оккупационные власти в своей официальной коммуникации используют старые названия административных районов — Октябрьский (официально был Жовтневый), Орджоникидзевский и т. д.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.