В Госпогранслужбе объяснили, почему не раскрывали имя настоящего автора фразы о русском военном корабле 23 мая, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Оператор Байрактара наносит удар по российскому катеру возле острова Змеиный, 7 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил, почему имя настоящего автора фразы о русском военном корабле держали в секрете.

Война России против Украины — главные события 23 мая

В комментарии BBC News Украина он сказал, что опровержение или подтверждение авторства фразы могло навредить людям, в том числе пограничникам, которые оставались в плену российских оккупантов.



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«Если говорить о [морском пехотинце] Романе Грибове, которого считали автором фразы, это была определенная операция прикрытия для оставшихся… Мы сознательно не раскрывали имя автора фразы, поскольку это могло навредить человеку в момент пребывания в плену. Сейчас он уже освобожден. Однако из-за безопасностных составляющих его личность раскроем позже», — заявил Демченко.



Спикер ГПСУ подтвердил, что легендарная запись с ответом русскому военному кораблю была создана пограничниками. Значительная часть гарнизона острова Змеиный, в том числе пограничники, еще в плену, пишет BBC News Украина.

23 мая начальник пограничной заставы Змеиного Богдан Гоцкий заявил, что настоящий автор фразы о русском корабле — пограничник, его подчиненный, который полтора месяца пробыл в плену. Сейчас он на свободе.

Ранее автором фразы считали морского пехотинца из Черкасской области Романа Грибова, сам он этого не отрицал. Грибов говорил, что, если бы россияне знали, кто это сказал, он бы не вернулся домой. Грибов был освобожден из плена российских оккупантов и 29 марта получил награду от главы Черкасской ОВА.



Около 11:30 в первый день полномасштабной войны, 24 февраля, к украинскому острову Змеиный подошли два российских военных корабля — крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков. Россияне объявили по радио требование: отключить средства связи, построиться и сложить оружие.



Украинцы отказались. Через некоторое время с крейсера обратились к пограничникам повторно: «Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?» — «Русский корабль, иди нах*й», — ответил один из пограничников.



13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул. Битва за остров Змеиный продолжается, защитники Украины наносят удары по позициям врага и уничтожают вражеское оборудование, технику и катера.

Изображение художника Бориса Гроха с легендарной фразой Русский военный корабль, иди на*уй легло в основу популярной марки Укрпочты.



Как потопили крейсер Москва, гордость флота РФ? – Казарин, Мацарский https://www.youtube.com/embed/HOGm5annvaI

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