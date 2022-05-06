Возле острова Змеиный горит еще один русский военный корабль — СМИ 6 мая, 12:25 Цей матеріал також доступний українською СМИ сообщают о взрыве и пожаре на еще одном русском военном корабле (Фото:Думская)

В Черном море вблизи острова Змеиный горит российский фрегат проекта 11356Р типа Буревестник, сообщает Думская.

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По данным издания, перед возгоранием на борту судна произошел взрыв.

Сейчас над этим районом Черного моря сейчас кружит вражеская авиация.

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На помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Причины произошедшего выясняются.

Информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня журналисты издания получили подтверждение.

Возможно, речь идет про фрегат Адмирал Макаров.

В сводке Генерального штаба ВСУ о потерях РФ за минувшие сутки без подробностей сообщалось об уничтожении одного российского корабля или катера.

Утром 2 мая украинские военные уничтожили два российских катера типа Раптор возле острова Змеиный с помощью Байрактара.

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