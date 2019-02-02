Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту Сегодня, 09:22 1934 Цей матеріал також доступний українською RFE/RL Акция в поддержку украинского языка (иллюстративное фото) RFE/RL

Журнал Новое Время расспросил известных соотечественников об их языковых предпочтениях в быту и в профессиональной жизни: в каких случаях они разговаривают на русском, а в каких - на украинском языке.

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН на 1+1:

Я выросла во Львове в украиноязычной семье, и украинский для меня - родной и наиболее комфортный.

Позже, когда уже совсем переехала в Киев, заметила, что редко общаюсь на украинском. Разве что с ограниченным кругом друзей. А поскольку я журналист и это, помимо прочего, мой рабочий язык, я почувствовала, что постепенно русифицируюсь.

В итоге решила, что буду разговаривать со всеми на украинском. А на русский стану переходить исключительно с теми иностранцами, которые не понимают украинского, английского, немецкого или польского.

Олег Тистол, художник:

В основном я, как и большинство киевлян, двуязычный. С мамой общаюсь на украинском, с женой - на русском, с ребенком - по большей части на украинском. В принципе употребление того или другого языка зависит от темы или настроения.

У меня, можно сказать, произошла насильственная русификация

Я рос во Врадиевке и до десяти лет был полностью украиноязычным. А русским пришлось овладеть в десятилетнем возрасте уже в Николаеве. Это был такой агрессивно русифицированный город, и разговаривать на украинском там было просто опасно. Так что у меня, можно сказать, произошла насильственная русификация.

Нынешняя украинизация происходит совершенно иначе. И мне это нравится. Я категорический противник насильственных переходов. Я за создание культурной ситуации, когда украинский звучит все чаще и переход происходит совершенно органично. Более того, я за переход от двуязычия украинский-русский на двуязычие украинский-английский. А то пока у нас на украинском принято петь про любовь и говорить что‑то приятное, а на русском - приказывать и материться.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер:

Я общаюсь на русском языке, потому что думаю на нем и сны мне снятся на русском.

Если задают вопрос на украинском, отвечаю на украинском - это правило хорошего тона

Если задают вопрос на украинском, отвечаю на украинском - это правило хорошего тона. А вообще не нравится, что вопросу языка уделяется столько времени, многие откровенно спекулируют на этой болезненной теме. Несложно загуглить и увидеть немало стран, в которых спокойно уживаются несколько государственных и официальных языков.

Я не понимаю, когда люди категорично заявляют, что презирают русский язык. Сразу рисую картину: такой человек падает в прорубь и начинает тонуть с криками "Допоможіть, будь ласка!" К нему кидается случайный прохожий: "Давай, дружище, цепляйся за руку!" И что, тонущий скажет в ответ: "Чому росiйською?"

Леонид Остальцев, основатель и владелец компании Veterano Group, в которую входят Pizza Veterano и Veterano Coffee:

Примерно два с половиной года назад решил писать все тексты и вести блог исключительно на украинском. Позже стал ведущим украиноязычной авторской программы ВетераноБізнес на Армія FM. Дома с сыном разговариваю только на украинском. С гостями ресторана, как и вся моя команда, также говорю на государственном языке. А на русском общаюсь, когда очень неформальная обстановка, например в кругу друзей.

Важно, чтобы граждане Украины изучали украинский. Чтобы все госслужащие разговаривали на нем. Также вся сфера обслуживания должна быть на украинском. А в меню должно быть только два языка: украинский и английский. Русский ведь не наш родной язык. Тем более принимая во внимание ситуацию, которая сложилась после 2014 года.

Андрій Худо, голова ради директорів Холдингу емоцій !Fest (креативні проекти та ресторани, зокрема львівська Криївка):

Українська - моя рідна мова, нею і спілкуюся постійно в житті. Російською не спілкуюся. Мені простіше перейти на англійську, якщо людина не розуміє української. Якщо людина й англійської не розуміє, то перейду на російську з поваги до співрозмовника і бажання йому допомогти порозумітися.

Кожна людина, яка живе в Україні, з поваги до суспільства та й, зрештою, до самого себе повинна знати українську мову. Люди, які переїжджають жити до Великої Британії чи США, вчать англійську, а якщо в Німеччину - німецьку. Це зрозумілий базис суспільного договору в цих країнах. І в Україні має бути так само. Тому відповісти на мовне питання просто: хто не знає, вчіть українську.

Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда Таблеточки, член попечительского совета Охматдета:

В семье общаюсь на русском языке, как и многие люди, чьи родители росли в Советском Союзе. На всех официальных мероприятиях стараюсь говорить на украинском, хотя это получается медленнее и тяжелее дается.

Считаю, для страны важно иметь свой язык

Считаю, для страны важно иметь свой язык. Мне нравятся квоты на музыку и кино на украинском языке - это помогло многим талантливым молодым авторам продвинуться. Мне нравится, как переводят книги и фильмы на украинский, но считаю глупым ограничивать доступ к переводным книгам на русском языке.

Игорь Гуменный, президент торгово-промышленного холдинга UBC Group:

Русский или украинский язык я употребляю в зависимости от собеседника. Если собеседнику комфортно на русском, я разговариваю на русском, с украиноязычными говорю на украинском.

С родителями и детьми общаюсь на украинском. Жена русскоязычная, с ней разговариваю на русском

Я вырос в украиноязычной среде. С родителями и детьми общаюсь на украинском. Жена русскоязычная, с ней разговариваю на русском. А всех своих детей с 14 лет отправляю [на обучение] в Англию.

Язык - это ведь обязательный элемент национальной самоидентификации. Поэтому нужно популяризировать украинский, освобождать украинское книго­издание от налогообложения. Не просто переводить школы и садики на украинский язык, а инвестировать в них. Чтобы образование на украинском языке было престижным.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции:

Так сложилось, что для меня, вполне украинского патриота, общаться на русском более естественно и привычно. При этом я, конечно, владею украинским, и все последние книжные новинки стараюсь покупать в украинском переводе. С удовольствием и даже некоторой завистью общаюсь со своими украиноязычными собеседниками.

Считаю, что языковая тема во многом надуманна и политически мотивированна.

Юрий Володарский, журналист, литературный критик:

По-украински я говорю с незнакомыми людьми в западных регионах. Иногда и в Киеве - например на рынках и в магазинах. Раньше, бывало, переходил на украинский в разговорах с украиноязычными коллегами из литературных кругов. Теперь делаю это реже.

Языковой вопрос сложный и болезненный, нынешние попытки сломать ситуацию через колено чреваты самыми печальными последствиями. В свете антиконституционных решений ряда облсоветов о моратории на русскоязычный культурный продукт и грядущего принятия во втором чтении дискриминационного законопроекта №5670‑Д [который определяет статус украинского языка как официального государственного в Украине и предусматривает адми­нистративную и уголовную ответственность за нарушение норм закона] я намерен принципиально использовать русский язык во всех публичных сферах. Право на это предоставляет Конституция Украины, которую пока никто не отменял.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года

