Представитель ГУР рассказал, что известно о Русском добровольческом корпусе 3 марта, 13:47 Люди с символикой РДК снялись на фоне почтового ящика Почты России в Любечанах (Фото:Скриншот Добровольческий Корпус / Telegram)

Представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов рассказал в интервью Radio NV, что известно о Русском добровольческом корпусе.

«Известно, что это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина, против рашистов и осуждают рашистскую агрессию против Украины. Известно также, что это граждане Российской Федерации. Это этнические россияне, представители других народов в так называемой РФ. То есть это одна из тех сил, которые, очевидно, будут менять будущую конфигурацию постпутинской России», — сказал Юсов Radio NV.

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В октябре 2022 года издание Главком писало, что бойцы Русского добровольческого корпуса выполняют боевые задания в составе 98-го батальона Теробороны Азов-Днепр 108-й бригады Вооруженных Сил Украины.

Издание утверждало, что они боролись в России с режимом российского диктатора Владимира Путина, участвовали в Революции Достоинства, АТО и ООС.

Новая газета Европа сообщила, что основал Русский добровольческий корпус Денис Капустин — «известный в праворадикальной среде бизнесмен», создавший популярный среди россиян, чьи взгляды можно отнести к «ультраправым» бренд одежды Whiterex. С 2001 года Капустин жил в Германии.

2 марта российские власти сообщили о якобы перестрелке с людьми в военной форме с желтыми повязками. При этом пропагандистские СМИ уделили этому событию много внимания, сообщая о захвате заложников и даже убитых. Впоследствии появилось видео, на котором на фоне фельдшерского пункта, расположенного в Брянской области, двое бойцов — командир Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис с позывным Рекс и боец Александр с позывным Фортуна заявили о том, что перешли российскую границу.

Также в своем обращении бойцы сообщили, что «не воюют с гражданскими, не убивают безоружных», а призывают рядовых граждан России понять, что «они не рабы» и противостоят режиму российского президента Владимира Путина.

На одном из видео РДК, на котором события также происходят на территории РФ, действительно слышна стрельба.