Когда в окопах напротив сидят сограждане. История воюющего в ВСУ российского добровольца, рассказанная им сами 16 ноября, 12:21 Эксклюзив НВ Вид из окопа. Российский доброволец с позывным Фортуна (на фото) рассказал, как выглядит война для русских, сражающихся за Украину (Фото:DR)

«Рассказы о пленных, которые воюют за Украину — это больше медийная история», — убежден боец Фортуна, который сражается против Путина в составе Российского добровольческого корпуса.

Человек с паспортом страны-агрессора и контрактом с ВСУ, — так можно назвать бойца с позывным Фортуна, который воюет против армии РФ в рядах Российского добровольческого корпуса (РДК). С военной точки зрения корпус — это подразделение из более чем сотни граждан России, которые на момент начала полномасштабной войны находились в Украине и добровольно решили защищать приютившую их страну от собственного государства.

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Российский праворадикал, работавший в Киеве директором по развитию одной из торговых сетей, Фортуна с первых дней войны присоединился к ТрО. А затем скооперировался с другими знакомыми ему россиянами, оказавшимися по эту сторону фронта. Так и появился РДК.

Теперь это подразделение, а вместе с ним и Фортуна, воюет на запорожско-донецком направлении.

В момент короткого появления российского добровольца в Киеве НВ поговорил с ним об РДК и его персональной войне против построенного Путиным государства.

— Как вы попали в Украину?

— Я переехал из России в 2017 году. Жил себе спокойно. Началась война. Так как на тот момент я жил в Ирпене, то у меня война прямо здесь и началась с первого дня. Я по-прежнему являюсь гражданином России, жил я здесь по временному виду на жительство.

— А почему переехали? Как это произошло?

— Я женился на гражданке Украины и переехал. К тому же я являюсь человеком из праворадикальных кругов в России. У меня как такового формального политического преследования не было, но там уже начали закручивать гайки сильно всем. И было понятно, что в любом случае надо уезжать из России.

— У вас был военный опыт? По специальности вы кто?

— У меня не было. Раньше играл в страйкбол. У меня две специальности. По одной я программист, по другой — строитель.

— А кем работали в последнее время?

— Есть крупный холдинг, которому принадлежит сеть супермаркетов Веллмарт и Велика кишеня. Я работал в этом холдинге исполняющим обязанности директора по развитию.

— Российские правые до 2014 года были настроены против Путина и чуть ли не готовили его свержение. А потом значительная часть из них пошла воевать на Донбасс, за путинский режим. Так?