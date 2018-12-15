Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад
Андрей Смирнов
Друг Медведчука захватил телевизор
Андрей Илларионов
Хронология агрессии в Азовском море

Русский язык лишился статуса регионального в Херсонской области

Сегодня, 02:48
85
Цей матеріал також доступний українською

Решение поддержали 45 депутатов облсовета

Фото: Херсонский областной совет

В пятницу, 14 декабря, Херсонский областной совет отменил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Депутаты признали утратившим силу решение совета VІ созыва от 17 августа 2012 года О первоочередных мерах по выполнению в Херсонской области Закона Украины Об основах государственной языковой политики.

Решение поддержали 45 депутатов, передает УНИАН.

Контролировать выполнение решения будет постоянная комиссия по вопросам регламента депутатской деятельности и этики, защиты прав и свобод человека, законности и правопорядка, борьбы с коррупцией, по вопросам местного самоуправления и административно-территориального устройства.

Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального

 

 

Теги:   Херсонская область Русский язык

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Вчера, 22:55

article_img
Взрыв в Фастове: спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек

ТОП-3 мнений

Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
5474
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Владимир Дважды Красное Солнышко
2557
Фоззи - фото
Фоззи
Романовы – лимончики от яблони
1460
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8190
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
6676
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
6369
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29010
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25130
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20686

Читайте также

Печерські пагорби

Вчера, 21:45

article_img
Будьте готовы ко всему. Экс-заместитель главы Госдепа Дэвид Крамер - о планах вмешательства Кремля в украинские выборы - интервью НВ
Гаджеты

Вчера, 19:28

article_img
Вместо айфона. 10 лучших недорогих гаджетов в подарок на Новый год 2019
События

Вчера, 17:36

article_img
Конфликт на троих, Украина в топе PornHub и ответы на главные вопросы. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться