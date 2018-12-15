Русский язык лишился статуса регионального в Херсонской области Сегодня, 02:48 85 Цей матеріал також доступний українською Решение поддержали 45 депутатов облсовета Фото: Херсонский областной совет

В пятницу, 14 декабря, Херсонский областной совет отменил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Депутаты признали утратившим силу решение совета VІ созыва от 17 августа 2012 года О первоочередных мерах по выполнению в Херсонской области Закона Украины Об основах государственной языковой политики.

Решение поддержали 45 депутатов, передает УНИАН.

Контролировать выполнение решения будет постоянная комиссия по вопросам регламента депутатской деятельности и этики, защиты прав и свобод человека, законности и правопорядка, борьбы с коррупцией, по вопросам местного самоуправления и административно-территориального устройства.

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