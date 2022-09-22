«Русские захлебнутся». РФ не может восстановить боевые возможности, поэтому манипулирует увеличением личного состава — интервью со Згурцем

22 сентября, 20:24
Эксклюзив НВ
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Автор: Павел Новиков

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью Радио НВ рассказал о том, каким оружием сейчас воюет Украина и чем Россия способна вооружить 300 тысяч своих потенциально мобилизованных военных.

https://www.youtube.com/watch?v=-yVDZM9rRbA&t=946s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
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— Мы понимаем, что воюет не оружие, воюют люди. И эти люди должны иметь какое-то воодушевление и мотивацию, чтобы воевать. Как освобождение наших защитников и защитниц, в том числе тех, кто находился на Азовстали, повлияет на наше воодушевление и то, как будут воевать оккупанты?

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 Защитники Мариуполя своей обороной показали несокрушимость духа украинских воинов, они держали оборону 64 суток. Они оттянули на себя значительное количество вражеских сил. Кстати, как раз эта ситуация, когда они удержали значительное количество войск, повлияла на общую ситуацию на фронтах. Враг не мог продвигаться по другим направлениям в те месяцы, пока начала активно поступать американская военная помощь, HIMARS и т.д. Это означает, что каждый день обороны обеспечил дальнейшие успехи.

Боевой дух — один из триады компонентов: оружие, навыки и боевой дух.

То есть если у тебя есть оружие, но слабый духом и нет навыков — оружие не имеет значения. Даже если у тебя оружие несовершенно, но ты умеешь им владеть — ты так же будешь побеждать на поле боя. Поэтому оружие – это только один из трех компонентов. Навыки, боевой дух и характеристики оружия.

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— В заявлении российского руководства говорится о 300 тысячах новых солдат. С чем они могут прийти к нам, если говорить о характеристиках вооружения?

 Когда мы говорим о 300 тысячах, это не значит, что они завтра появятся на фронте. Напомню, что сегодня российская армия, ведущая боевые действия на территории Украины, насчитывает 180 тысяч личного состава. Львиную часть этих войск составляют сухопутные войска, численность которых, к началу вторжения была 150 тысяч.

Если мы говорим о 300 тысячах, мы понимаем, что это такая странная цифра с точки зрения того, что она одномоментно на самом деле становится тромбом для всех организационных, промышленных, военных [звеньев] РФ.

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Теги:   Россия Авиация Оружие Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Российское оружие ПВО Российская армия Военная авиация Радио НВ Война России против Украины Боевые потери российские потери

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