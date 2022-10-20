Войска РФ готовы убегать из Херсонской области — руководитель подразделения Terra 20 октября, 18:29 Российский бронированный грузовик, припаркованный возле здания Херсонского облсовета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов рассказал в интервью Радио НВ, что российские войска уже готовы убегать из Херсонской области.

«Конечно, они готовы убегать, готовы спасаться. Прежде всего потому, что это москали. Они пришли на нашу землю. И я знаю из перехватов, что они совершенно не испытывают какой-то жизненной потребности, которую испытываем мы, стоять здесь до конца, умирать за эту землю. И они, конечно, готовы бежать. Для них это просто армия! Это просто приказ. Если они могут сбежать, они бегут. Если они могут поднимать белый флаг, они его поднимают», — сказал Волохов Радио НВ.

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По его словам бойцы Terra видели попытки оккупантов сдаться даже во время разведки боем.

«Во время штурмовых действий на их позициях поднимали белое знамя, пытались сдаться. Не всегда удачно, потому что это — война», — сообщил руководитель подразделения Terra.

Он добавил, что не чувствует в оккупантах сверхустойчивости или сверхмотивированности, или желания выполнить приказ любой ценой.

«ВСУ еще не показали далеко и части своего потенциала на Херсонском направлении, что можно с ними сделать. Я уверен, что они побегут, и мы отгоним их в Херсон как минимум, а там уже посмотрим», — сказал также Волохов.

Спутниковые снимки, обнародованные 20 октября в совместном материале Схем и российской службы Радио Свобода свидетельствуют о том, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на левый берег Днепра, опасаясь наступления украинской армии.

При этом отмечается, что ВС РФ прекратили отправку какого-либо оборудования на правый берег в районе поселка Казацкое еще в начале месяца.

Кроме того, кремлевский режим также на семь дней закрыл въезд на временно подконтрольную РФ территорию Херсонской области.

Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр российские войска, находящиеся в этом регионе, оказались в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.