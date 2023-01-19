Русские диверсанты ВСУ. Как россияне воюют против Путина, ходят в рейды на левый берег Днепра и охраняют те самые HIMARS 19 января, 20:09 Эксклюзив NV Русский боец украинского фронта. Илья Богданов, бывший офицер ФСБ, сейчас защищает Украину в рядах ВСУ (Фото:DR)

Илья Богданов, боец Русского добровольческого корпуса, — об эталонном десантнике из РФ, который защищает Украину, о беглецах от путинской мобилизации, идущих служить в ВСУ, и о «гибридной» войне, которая начнется в Курской и Белгородской областях.

Больше полугода в Украине существует Русский добровольческий корпус (РДК), в котором против путинской оккупационной армии воюют как действующие, так и бывшие граждане РФ.

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Один из них — Илья Богданов, бывший офицер ФСБ, который приехал воевать за Украину еще в 2014 году. Он участвовал в обороне Донецкого аэропорта, позже получил от Петра Порошенко гражданство, и пережил несколько покушений на себя со стороны спецслужб РФ, — те, в частности, пытались его выкрасть.

Теперь Богданов занимается военной работой в составе РДК, ходит в рейды по тылам оккупационной армии, бывает со спецзаданиями на отбитом у врага острове Змеиный.

Обо всем этом он и рассказал NV.





— РДК некоторое время держал один из участков фронта на Запорожском направлении. Вы все еще там находитесь?

— На данный момент уже нет. Где-то полгода у нас был стационарный участок фронта, на котором была возможность обкатать новичков. Мы находилось там с батальоном ТРО Азов-Днепр. Хорошо стояли — инженерную подготовку этого участка сделали продуманную. Мне есть с чем сравнить, — я приехал и офигел: насколько там всё накопано, соединено, блиндажи, даже туалет шикарно сделан. Потом батальон ТРО сняли, на их место завели других. И нас тоже перевели.

— Кто вами руководит?

— Пока мы точно не можем называть нашу систему управления, поэтому ограничимся словами «подчиняемся ВСУ». На тот момент так совпало, что нас уже стали использовать по специальным задачам. Одна группа работает все время с экипажем HIMARS, начиная с осени. Это не водители установки, а кортеж. Но учитывая беспрецедентные меры безопасности [связанные с этими установками], показательно, что нам доверили целую установку.

— Вы охраняете установки HIMARS?

— Да, потому что нужна специальная разведка, подготовка. Когда HIMARS стреляет, по нему обязательно летят [российские] беспилотники, Ланцеты (дроны-камикадзе), всё, что угодно. Они уже уничтожили много деревянных HIMARS, — мы таскаем макеты установок, устанавливаем их, и тем самым обманываем противника. Там целая огромная процедура и наши ребята в ней участвуют. В частности, в контрдиверсионной работе.

— Россияне охотятся за западными РСЗО?