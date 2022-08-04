Исключат не все. Какие произведения русской литературы оставят в школьной программе 4 августа, 12:44 Произведения некоторых русских писателей решили оставить в школьной программе по зарубежной литературе (Фото:Hermann / Pixabay.com)

Руководитель управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко сообщил, что из школьной программы по зарубежной литературе исключат не все произведения русских писателей.

«Если говорить концептуально, принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, их творчество будет оставаться в обучающих программах», — заявил Кононенко, объясняя в эфире национального телемарафона, произведения каких российских писателей продолжат изучать в украинских школах.

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Среди таких писателей он назвал Николая Гоголя, Владимира Короленко, Михаила Булгакова, Анатолия Кузнецова и Илью Ильфа и Евгения Петрова.

«Николай Гоголь, это фактически наш украинский писатель, который очень много сделал для украинской культуры. Или Владимир Короленко, также будет изучаться произведение Михаила Булгакова Собачье сердце. В программе останется изучение произведения Анатолия Кузнецова Бабий Яр, потому что это знаковое произведение, документальное, связанное тесно с трагическим событием, которое было на территории Украины. Такое произведение, как 12 стульев Ильфа и Петрова, тоже будет изучаться в школьной программе», — сказал руководитель управления общего среднего и дошкольного образования МОН.

Кононенко сообщил, что рабочая группа министерства наработала обновление учебных программ не только по зарубежной литературе, но и по украинской и всемирной истории, географии, защите Украины. На данный момент уже есть проект приказа об утверждении изменений в учебную программу, которую планируют подписать «в ближайшее время», отметил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования МОН.

В апреле министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине начали пересматривать необходимость изучения произведений русских писателей на уроках зарубежной литературы в школах.

К такому решению привела российская агрессия на территории Украины. По словам Шкарлета, внутреннее возмущение и агрессию сейчас вызывает любой связанный с РФ нарратив.



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