ВСУ ликвидировали начальника штаба 336-й бригады морской пехоты РФ
При каких обстоятельствах был ликвидирован Руслан Ширин, не уточняется (Фото:AFU StratCom/Facebook)
Украинские военные продолжают уничтожать руководство российских войск.
На этот раз они ликвидировали начальник штаба 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота РФ.
«Полковник Руслан Ширин официально денацифицирован и демилитаризован», — сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
В то же время, когда именно и при каких обстоятельствах был ликвидирован высокопоставленный оккупант, не уточняется.
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