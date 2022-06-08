ВСУ ликвидировали начальника штаба 336-й бригады морской пехоты РФ 8 июня, 13:44 Цей матеріал також доступний українською При каких обстоятельствах был ликвидирован Руслан Ширин, не уточняется (Фото:AFU StratCom/Facebook)

Украинские военные продолжают уничтожать руководство российских войск.

На этот раз они ликвидировали начальник штаба 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота РФ.

«Полковник Руслан Ширин официально денацифицирован и демилитаризован», — сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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В то же время, когда именно и при каких обстоятельствах был ликвидирован высокопоставленный оккупант, не уточняется.

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