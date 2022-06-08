ВСУ ликвидировали начальника штаба 336-й бригады морской пехоты РФ

8 июня, 13:44
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При каких обстоятельствах был ликвидирован Руслан Ширин, не уточняется (Фото:AFU StratCom/Facebook)

При каких обстоятельствах был ликвидирован Руслан Ширин, не уточняется (Фото:AFU StratCom/Facebook)

Украинские военные продолжают уничтожать руководство российских войск.

На этот раз они ликвидировали начальник штаба 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота РФ.

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«Полковник Руслан Ширин официально денацифицирован и демилитаризован», — сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Видео дня
https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/pfbid02d2oZfKTR4Gr8QEX7PbGvECZi79HmQ3vcyLPxv4D9YTUsTPwHm5Jb5tbmwJ3Qi1CCl

В то же время, когда именно и при каких обстоятельствах был ликвидирован высокопоставленный оккупант, не уточняется.

https://www.youtube.com/embed/k-AqtEYTjcU
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Российские офицеры Война России против Украины

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