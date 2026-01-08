Прокурор по делу Магамедрасулова получил квартиру на Печерске, в Офисе генпрокурора заявили, что это не поощрение

В Центре противодействия коррупции заявили, что прокурор по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александр Ганилов получил квартиру в Киеве на Печерске площадью в 110 кв. м (Фото: Офис генерального прокурора / Facebook)

В Центре противодействия коррупции заявили, что прокурор по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александр Ганилов получил квартиру в Киеве, и назвали это «благодарностью от генпрокурора» — однако в ведомстве это отрицают.

Соответствующее сообщение 8 января было опубликовано в официальном канале ЦПК в Telegram.

В то же время в Офисе генпрокурора заявили, что такая «интерпретация» получения Ганиловым квартиры «не соответствует фактическим обстоятельствам» и сослались на законные основания.

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ЦПК со ссылкой на Печерскую райгосадминистрацию сообщили,что с октября по декабрь 2025 года восемь работников ОГП получили ордера на служебные квартиры — в том числе и прокурор Александр Ганилов, который был представителем обвинения в суде против детектива НАБУ Магамедрасулова и подписывал соглашение с нардепом от запрещенной ОПЗЖ Федором Христенко.

Кроме того, как отмечают в ЦПК, в ответ на запрос нардепа Анастасии Радиной в ОГП сообщили, что площадь предоставленной Ганилову квартиры в киевском районе Печерск по приказу генпрокурора Руслана Кравченко от 28 ноября 2025 года составляет 110 квадратных метров.

«Мы в ЦПК считаем это „благодарностью“ Ганилову от генпрокурора Кравченко за работу по делу против Магамедрасулова. Показательно, что приказ о выделении служебного жилья Кравченко подписал на следующий день после того, как прокуратура направила в суд соглашение с Христенко», — заявили в ЦПК.

В свою очередь, в Офисе генпрокурора отмечают, что жилье было предоставлено восьми работникам органов прокуратуры в соответствии с требованиями законодательства, по решению жилищной комиссии и «по единой процедуре, которая применяется много лет и не предусматривает учета процессуальной деятельности прокуроров».

Как утверждают в ОГП, отдельные работники ведомства находились в очереди на служебное жилье более 10 лет и имели нужные по законодательству социальные основания для его получения. Среди них был и Ганилов, который находился в очереди 11 лет (с 2014 года) и является отцом пятерых детей.

«В таких случаях речь идет о реализации гарантированного законом права, а не о каких-то формах поощрения», — заявили в ОГП.

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Вто же время в ЦПК указали, что и жена Ганилова, и его дети живут не в Киеве, а в городе Калуш в Ивано-Франковской области

«Почему такая большая площадь? Вероятно, из-за того, что Ганилов является отцом пятерых детей. Однако, его жена и дети проживают в Калуше Ивано- Франковской области. Это также указывается в постановлении суда о пьяном вождении жены прокурора Натальи», — рассказали в ЦПК.

Кроме того, в ОГП отметили, что процессуальная деятельность прокуроров, их участие в уголовных производствах или результаты таких производств «не предусмотрены законодательством как основание для принятия решений о предоставлении служебного жилья и не учитываются при их принятии».

«Офис Генерального прокурора обращает внимание авторов и СМИ на важность отделения фактов от предположений и оценочных суждений при обнародовании официальных данных ОГП в публичном пространстве», — подытожили в ведомстве.

Дело Руслана и Сентябра Магамедрасуловых

21 июля 2025 года Служба безопасности Украины вместе с Офисом генпрокурора провели несколько десятков обысков у сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Среди тех, кому объявили о подозрении в преступлениях против национальной безопасности, был детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, руководитель межрегионального управления бюро в Запорожской и Днепропетровской областях. На следующий день Верховная Рада приняла скандальный закон о существенном ограничении независимости НАБУ и САП.

По версии следствия, Магамедрасулов и его 65-летний отец Сентябр якобы организовали продажу в российскую республику Дагестан технической конопли, выращенной в Житомирской области. Среди доказательств СБУ обнародовала аудиозаписи и переписку, на которых фигуранты якобы обсуждают продажу конопли в Дагестан.

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В СБУ также заявили, что Руслан Магамедрасулов находился в тесном контакте с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, как утверждало следствие, «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

16 сентября СБУ, Офис генпрокурора и ГБР сообщили о новом подозрении Руслану Магамедрасулову. Детектива подозревают еще и в помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях, для чего тот якобы использовал свои связи и служебное влияние.

Отец и сын не признают вины. Магамедрасулов и его защита настаивают, что дела против него и его отца были открыты с целью давления на НАБУ.

После того как 10 ноября 2025 года детективы НАБУ провели серию обысков по делу Мидас — в рамках расследования масштабной коррупции в энергетике, — ряд СМИ сообщили, что детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов до задержания собрал важные доказательства коррупции в энергетике. Впоследствии руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов подтвердил, что Магамедрасулов участвовал в раскрытии схемы хищения в Энергоатоме.

2 декабря Печерский районный суд Киева освободил из СИЗО Сентябра Магамедрасулова. Ему изменили меру пресечения в виде содержания под стражей на ночной домашний арест с 00:00 до 05:00.

Киевский апелляционный суд 3 декабря принял решение об отмене меры пресечения для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, его освободили из-под стражи в зале суда.