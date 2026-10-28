Экс-генпрокурор Кравченко заявил, что НАБУ и САП «охотились» за ним в Австрии

Экс-генпрокурор Руслан Кравченко не объяснил, почему не вернулся из командировки (Фото: Офис генерального прокурора Украины)

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил , что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просили отправить в Австрию группу, которая должна была совершить против него «насильственные действия». Почему он не вернулся в Украину, Кравченко так и не объяснил.

Сообщение Кравченко появилось в Telegram в среду, 28 октября.

Экс-генпрокурор заявил, что еще в сентябре узнал о том, что следом за ним в Австрию была направлена «группа лиц», которая, по его словам, должна была совершить в отношении него «насильственные действия». Также Кравченко заявил, что инициатива по отправке такой группы исходила от руководства НАБУ и САП, а приказы ей «поступали из Офиса президента».

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Бывший генпрокурор написал, что в Австрии задержали двух военнослужащих ГУР из подразделения Артан, что один из них ранее работал в отделе внешнего наблюдения НАБУ и что командир подразделения Виктор Торкотюк на момент задержания подчиненных тоже находился в Австрии. Кравченко заявил, что Торкотюку «пообещали должность» (какую именно — не уточнил).

Еще Руслан Кравченко упомянул о задержании в Вене журналиста Украинской правды Михаила Ткача. В частности, он сослался на то, что Михаил Ткач находился в Монако накануне инцидента с участием сотрудников ГУР, а в Вене — в период их задержания (намекая на якобы сходство с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако в апреле 2026 года).

Почему он сам до сих пор не вернулся в Украину после заграничной командировки, Руслан Кравченко не объяснил.

Дело Карфаген и Руслан Кравченко — что известно

Спецоперация НАБУ Карфаген касается предполагаемой преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических колл-центров. Организатором схемы в НАБУ считают чиновника Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву. Суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Операція Карфаген / Инфографика: NV

7 сентября Руслан Кравченко заявил об отставке с поста генпрокурора, а 14 сентября выехал из Украины через пограничный пункт Шегини — Медика. Он заявлял, что поехал за границу в командировку.

15 сентября Верховная Рада 317 голосами поддержала отставку Кравченко. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко.

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17 сентября исполняющим обязанности генпрокурора стал руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский.

23 сентября Украинская правда сообщила, что Кравченко с женой, вероятно, зарегистрировались по фиктивному адресу в Вене.

9 октября Антон Ковальский сообщил, что в Офисе генпрокурора расследуют обстоятельства выезда Кравченко за границу и действия должностных лиц в рамках дела Карфаген. Отдельно ведется служебное расследование в отношении Сергея Кропивы: проверяют, не использовал ли он полномочия в личных интересах и не вмешивался ли в работу других прокуроров. Его должность была ликвидирована, а жалобу на него рассматривает Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

8 октября «Украинская правда» сообщила о задержании в Австрии журналиста Михаила Ткача, который вместе с оператором Ярославом Бондаренко выполнял редакционное задание, связанное с бывшим генпрокурором Русланом Кравченко.

9 октября МИД Украины сообщил, что австрийские правоохранители освободили Михаила Ткача из-под стражи. Ярослав Бондаренко, по словам главного редактора издания Севгиль Мусаевой, во время задержания получил ранение и находился в больнице.

Издание Der Standard со ссылкой на собственные источники сообщило, что, кроме Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, в Австрии задержали еще двух граждан Украины — вероятно, сотрудников военной разведки.