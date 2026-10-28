Экс-генпрокурор Кравченко заявил, что НАБУ и САП «охотились» за ним в Австрии
Экс-генпрокурор Руслан Кравченко не объяснил, почему не вернулся из командировки (Фото: Офис генерального прокурора Украины)
Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просили отправить в Австрию группу, которая должна была совершить против него «насильственные действия». Почему он не вернулся в Украину, Кравченко так и не объяснил.
Сообщение Кравченко появилось в Telegram в среду, 28 октября.
Экс-генпрокурор заявил, что еще в сентябре узнал о том, что следом за ним в Австрию была направлена «группа лиц», которая, по его словам, должна была совершить в отношении него «насильственные действия». Также Кравченко заявил, что инициатива по отправке такой группы исходила от руководства НАБУ и САП, а приказы ей «поступали из Офиса президента».
Бывший генпрокурор написал, что в Австрии задержали двух военнослужащих ГУР из подразделения Артан, что один из них ранее работал в отделе внешнего наблюдения НАБУ и что командир подразделения Виктор Торкотюк на момент задержания подчиненных тоже находился в Австрии. Кравченко заявил, что Торкотюку «пообещали должность» (какую именно — не уточнил).
Еще Руслан Кравченко упомянул о задержании в Вене журналиста Украинской правды Михаила Ткача. В частности, он сослался на то, что Михаил Ткач находился в Монако накануне инцидента с участием сотрудников ГУР, а в Вене — в период их задержания (намекая на якобы сходство с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако в апреле 2026 года).
Почему он сам до сих пор не вернулся в Украину после заграничной командировки, Руслан Кравченко не объяснил.
Дело Карфаген и Руслан Кравченко — что известно
Спецоперация НАБУ Карфаген касается предполагаемой преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических колл-центров. Организатором схемы в НАБУ считают чиновника Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву. Суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.
7 сентября Руслан Кравченко заявил об отставке с поста генпрокурора, а 14 сентября выехал из Украины через пограничный пункт Шегини — Медика. Он заявлял, что поехал за границу в командировку.
15 сентября Верховная Рада 317 голосами поддержала отставку Кравченко. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко.
17 сентября исполняющим обязанности генпрокурора стал руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский.
23 сентября Украинская правда сообщила, что Кравченко с женой, вероятно, зарегистрировались по фиктивному адресу в Вене.
9 октября Антон Ковальский сообщил, что в Офисе генпрокурора расследуют обстоятельства выезда Кравченко за границу и действия должностных лиц в рамках дела Карфаген. Отдельно ведется служебное расследование в отношении Сергея Кропивы: проверяют, не использовал ли он полномочия в личных интересах и не вмешивался ли в работу других прокуроров. Его должность была ликвидирована, а жалобу на него рассматривает Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.
8 октября «Украинская правда» сообщила о задержании в Австрии журналиста Михаила Ткача, который вместе с оператором Ярославом Бондаренко выполнял редакционное задание, связанное с бывшим генпрокурором Русланом Кравченко.
9 октября МИД Украины сообщил, что австрийские правоохранители освободили Михаила Ткача из-под стражи. Ярослав Бондаренко, по словам главного редактора издания Севгиль Мусаевой, во время задержания получил ранение и находился в больнице.
Издание Der Standard со ссылкой на собственные источники сообщило, что, кроме Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, в Австрии задержали еще двух граждан Украины — вероятно, сотрудников военной разведки.