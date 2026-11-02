В ОГП завершили служебное расследование в отношении Руслана Кравченко: его действия признали дисциплинарным проступком

Офис генерального прокурора завершил служебное расследование в отношении бывшего руководителя Руслана Кравченко . По его результатам экс-чиновник был признан виновным в служебном проступке, связанном с использованием служебного положения в личных интересах.

Об этом 2 ноября заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский, сообщает Суспільне.

По словам Ковальского, Кравченко безосновательно воспользовался приглашением иностранного государства для выезда за границу. Речь идет о приглашении на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое изначально поступило на имя заместителя генпрокурора Виктора Логачева. Однако тот отказался от участия, о чем международный департамент Офиса генпрокурора уведомил ПАСЕ.

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В то же время Кравченко самостоятельно подготовил и подписал приказ о собственной командировке, хотя должен был поручить это департаменту международного сотрудничества Офиса генпрокурора, добавил он.

Ковальский рассказал, что 14 сентября во время проверки кабинета Кравченко там обнаружили гербовую печать ОГП и конверт с подписанным бывшим руководителем приказом о командировке и его копией.

Служебное расследование установило, что Кравченко нарушил ряд ведомственных нормативно-правовых актов. По словам Ковальского, это является основанием для привлечения бывшего должностного лица к дисциплинарной ответственности.

В то же время расследование не выявило материального ущерба для Офиса генпрокурора. В частности, Кравченко не использовал служебные автомобили ведомства для поездки за границу.

По словам Ковальского, вопрос о возможной уголовной ответственности бывшего генпрокурора относится к компетенции НАБУ и САП.

Дело Карфаген и побег Руслана Кравченко — что известно

Спецоперация НАБУ Карфаген касается предполагаемой преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических кол-центров. Организатором схемы в НАБУ считают сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Операция «Карфаген» / Инфографика: NV

7 сентября Руслан Кравченко заявил об отставке с должности генпрокурора, а 14 сентября выехал из Украины через пункт пропуска Шегини — Медика. Он сообщил, что отправился за границу в командировку.

15 сентября Верховная Рада 317 голосами поддержала отставку Кравченко. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

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23 сентября Украинская правда сообщила, что Кравченко с женой, вероятно, зарегистрировались по фиктивному адресу в Вене.

9 октября и.о. генпрокурора Антон Ковальский сообщил, что в Офисе генпрокурора расследуют обстоятельства выезда Кравченко за границу и действия должностных лиц в рамках дела Карфаген. Отдельно проводится служебное расследование в отношении Сергея Кропивы: проверяется, не использовал ли он свои полномочия в личных интересах и не вмешивался ли в работу других прокуроров. Его должность была ликвидирована, а жалобу на него рассматривает Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

30 октября Украинская правда опубликовала расследование, согласно результатам которого Руслана Кравченко не выпускали из Украины в Польшу через пункт пропуска Шегини — из-за соответствующих отметок НАБУ и САП.

По словам источников издания в правоохранительных органах, в Шегинях пограничники забрали у Кравченко паспорт и долгое время его не возвращали. Однако позже его всё же пропустили через границу — после звонка из Киева.

«Позже, как утверждают те же собеседники, пограничники получили звонок из Киева и выпустили Кравченко в Вену, где его уже могла ждать охрана венской спецслужбы», — сообщил журналист УП Михаил Ткач.

В тот же день в ГПСУ заявили, что информация о выезде Кравченко «по звонку из Киева» не соответствует действительности.