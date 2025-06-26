Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан

83-м году жизни скончался бывший городской голова Одессы Руслан Боделан. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Его жизнь была тесно связана с историей Одессы — он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении», — написал Кипер.

В разные периоды своей карьеры Руслан Боделан занимал ряд руководящих должностей в органах власти Одессы и области. С апреля 1990 по апрель 1998 года он возглавлял Одесский областной совет, а в период с января 1991 по март 1992 года также исполнял обязанности председателя исполнительного комитета.

В декабре 1992 года Боделан стал народным депутатом Украины первого созыва, а в 1994 году был переизбран в парламент второго созыва.

С июля 1995 года по май 1998 года он возглавлял Одесскую областную государственную администрацию.

В августе 1998 года его избрали городским головой Одессы — эту должность он занимал до апреля 2005 года.