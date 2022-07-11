Румыния начала расследование российских преступлений против человечности 11 июля, 22:39 Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Румынская прокуратура заявила, что начинает расследование вероятных преступлений против человечности, совершенных Россией во время войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Генпрокуратуру Румынии.

Как отмечает издание, уголовное законодательство Румынии применяется к преступлениям, совершенным против румынского гражданина иностранным гражданином за пределами территории страны, о чем заявила Генеральная прокуратура страны. Расследование, которое будет проводить военная прокуратура, также учитывает наличие у украинцев румынского гражданства.

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«Последствия нападения особенно тяжелые, они повлекли за собой большое количество смертей среди гражданского населения, в том числе детей, а также ранения», — говорится в заявлении прокуратуры.

Также в прокуратуре напомнили, что война заставила уехать за границу миллионы украинцев.

«Из-за психологической травмы, вызванной военным нападением Российской Федерации, территорию Украины покинули миллионы мирных жителей, имеющих статус беженцев, в том числе на территории Румынии», — сообщили в учреждении.

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