Румыния начала расследование российских преступлений против человечности

11 июля, 22:39
Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Румынская прокуратура заявила, что начинает расследование вероятных преступлений против человечности, совершенных Россией во время войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Генпрокуратуру Румынии.

Как отмечает издание, уголовное законодательство Румынии применяется к преступлениям, совершенным против румынского гражданина иностранным гражданином за пределами территории страны, о чем заявила Генеральная прокуратура страны. Расследование, которое будет проводить военная прокуратура, также учитывает наличие у украинцев румынского гражданства.

Видео дня
Читайте также:
Войска РФ умышленно поджигают украинские поля, используя зажигательные снаряды — фото

«Последствия нападения особенно тяжелые, они повлекли за собой большое количество смертей среди гражданского населения, в том числе детей, а также ранения», — говорится в заявлении прокуратуры.

Также в прокуратуре напомнили, что война заставила уехать за границу миллионы украинцев.

«Из-за психологической травмы, вызванной военным нападением Российской Федерации, территорию Украины покинули миллионы мирных жителей, имеющих статус беженцев, в том числе на территории Румынии», — сообщили в учреждении.

https://www.youtube.com/watch?v=460QRhm3240
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Румыния Военное преступление Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дариус Фору: «Создав благоприятные условия, вы рано или поздно войдете в состояние потока» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)
Пять полезных привычек. Как больше успевать за меньшее время
Дариус Фору
Инженер NASA Эрни Райт стоит на фоне 6 из 18 элементов основного 6,5-метрового зеркала. Оно сделано из бериллия — легкого и крепкого материала — покрытого золотом, чтобы отражать инфракрасный свет, исходящий из самых далеких объектов Вселенной (Фото:NASA/MSFC/David Higginbotham)
Первые фото уже через несколько часов /
Что нужно знать о телескопе имени Джеймса Уэбба — обсерватории, которая изменит наше представление о космосе
11 июля, 19:36
Научпоп
Ставки по депозитам в украинских банках в 2−3 раза ниже прогнозируемого уровня инфляции (Фото:НБУ / Flickr)
Корм для инфляции /
Как защитить сбережения во время войны — депозитные ставки в банках и советы экспертов
11 июля, 15:01
Финансы
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X