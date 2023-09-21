Завод в Сумах с «российским следом» продавал Росатому детали для атомных реакторов — СБУ

21 сентября, 13:06
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Украинские насосы незаконно продавали России (Фото:СБУ)

Украинские насосы незаконно продавали России (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила руководство сумского завода в сотрудничестве со страной-агрессором Россией. Предприятие продавало РФ насосы для атомных реакторов, сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, масштабная схема поставок России деталей в обход санкций действовала с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, завод в Сумах входит в состав крупной российской финансово-промышленной группы ГМС.

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Незаконные поставки насосов из Украины в РФ происходили через компании Европы и Азии, которые закупали товар якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в России.

Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Также насосы из Сум продавали в другие страны Азии для строительства АЭС под руководством Росатома.

Во время обысков правоохранители нашли у фигурантов соответствующие доказательства — документы, компьютерную технику и мобильные телефоны. Уставный капитал и активы сумского завода стоимостью 365 млн грн арестованы.

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Двум должностным лицам завода сообщили о подозрениях по фактам коллаборационистской деятельности (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111−1 УК Украины). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Теги:   Россия Служба безопасности Украины (СБУ) Сумы Коллаборационизм

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