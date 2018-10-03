03 октября 2018, среда

Руководство Запорожской АЭС уличили в многомилионной растрате средств

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Чиновники АЭС перечислили подрядчику средства, несмотря на невыполненные работы
Фото: СБУ

Чиновники АЭС перечислили подрядчику средства, несмотря на невыполненные работы

Служба безопасности Украины разоблачила многомилионную растрату средств Запорожской атомной электростанции.

Как  сообщается, в начале 2017 года чиновники АЭС заключили договор с частной структурой на проведение капитального ремонта испытательного стенда, который используется для тестирования оборудования реакторных отделений энергоблоков по проверке устойчивости ядерных реакторов к сейсмической активности.

При этом некоторые запчасти, подлежащие замене в рамках соглашения, подрядчик на станцию так и не поставил, в то время как ее руководство подтвердило выполнение работ в полном объеме и перечислило коммерсантам почти 14 млн гривен.

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