Руководство Запорожской АЭС уличили в многомилионной растрате средств

Служба безопасности Украины разоблачила многомилионную растрату средств Запорожской атомной электростанции.

Как сообщается, в начале 2017 года чиновники АЭС заключили договор с частной структурой на проведение капитального ремонта испытательного стенда, который используется для тестирования оборудования реакторных отделений энергоблоков по проверке устойчивости ядерных реакторов к сейсмической активности.

При этом некоторые запчасти, подлежащие замене в рамках соглашения, подрядчик на станцию так и не поставил, в то время как ее руководство подтвердило выполнение работ в полном объеме и перечислило коммерсантам почти 14 млн гривен.