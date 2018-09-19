Руководство запорожского интерната отдавало подопечных инвалидов в трудовое рабство

В Запорожье правоохранители уличили руководителей Таврического дома инвалидов в незаконной эксплуатации своих подопечных.
Как сообщили в прокуратуре, директор заведения вместе со своим заместителем и еще одним сотрудником отдавали людей в трудовое рабство.
В частности, воспитанников с умственными недостатками заставляли заниматься сельхозработами за пределами интерната.
Сейчас фигурантам дела уже сообщили о подозрении по ч.2 ст. 149 УК Украины (до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества).
В качестве потерпевших в деле проходят двое воспитанников интерната.
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