Руководство запорожского интерната отдавало подопечных инвалидов в трудовое рабство

В Запорожье правоохранители уличили руководителей Таврического дома инвалидов в незаконной эксплуатации своих подопечных.

Как сообщили в прокуратуре, директор заведения вместе со своим заместителем и еще одним сотрудником отдавали людей в трудовое рабство.

В частности, воспитанников с умственными недостатками заставляли заниматься сельхозработами за пределами интерната.

Сейчас фигурантам дела уже сообщили о подозрении по ч.2 ст. 149 УК Украины (до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

В качестве потерпевших в деле проходят двое воспитанников интерната.