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Руководство Запорожгаза нанесло государству многомиллионный ущерб - СБУ

Вчера, 10:33
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zabor.zp.ua

Злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму более 26 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачили незаконный механизм, через который руководство ОАО Запорожгаз нанесло государственному бюджету многомиллионные убытки. 

Как было установлено во время следствия, менеджмент компании под видом фейковых технических аварий искусственно "списывал" потребленный природный газ как "производственно-технологические расходы и ненормированные потери".

Согласно заключению профильных экспертов, только за один квартал в результате махинаций был нанесен ущерб общей суммой более 26 млн гривен, который покрывался за счет госбюджета и обычных потребителей.

Во время обысков в офисных помещениях Запорожгаза были изъяты поддельные акты технических аварий и отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающие незаконные действия.

Теги:   Коррупция Газ Запорожье

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