27 сентября 2018, четверг

Руководство Укравтодора уличили в нанесении ущерба на более чем 220 млн гривен

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Чиновники Укравтодора формировали искусственные задолженности
Фото: СБУ

Чиновники Укравтодора формировали искусственные задолженности

Правоохранители уличили руководство Укравтодора в нанесении ущерба государственному бюджету на сотни миллионов.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в течение 2012-2014 годов чиновники предприятия заказывали у подконтрольных компаний дорожно-строительные работы, которые проводились без выделения необходимых бюджетных средств.

Таким образом злоумышленники искусственно формировали задолженность перед исполнителями.

Следствием установлено, что только за период 2016-2017 годов при молчаливом содействии чиновников Укравтодора с помощью этой схемы из госбюджета в судебном порядке было взыскано более 220 млн гривен штрафных санкций.

В связи с этим первому замглавы Службы автомобильных дорог в Киевской области уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, которое привело к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Первоочередные следственные действия для привлечения к ответственности всех чиновников Укравтодора, причастных к коррупционной схемы, продолжаются.

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