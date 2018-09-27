Руководство Укравтодора уличили в нанесении ущерба на более чем 220 млн гривен

Правоохранители уличили руководство Укравтодора в нанесении ущерба государственному бюджету на сотни миллионов.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в течение 2012-2014 годов чиновники предприятия заказывали у подконтрольных компаний дорожно-строительные работы, которые проводились без выделения необходимых бюджетных средств.

Таким образом злоумышленники искусственно формировали задолженность перед исполнителями.

Следствием установлено, что только за период 2016-2017 годов при молчаливом содействии чиновников Укравтодора с помощью этой схемы из госбюджета в судебном порядке было взыскано более 220 млн гривен штрафных санкций.

В связи с этим первому замглавы Службы автомобильных дорог в Киевской области уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, которое привело к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Первоочередные следственные действия для привлечения к ответственности всех чиновников Укравтодора, причастных к коррупционной схемы, продолжаются.