06 июля 2018, пятница

Руководство таможенного поста Стрый уличили в систематическом взяточничестве - СБУ

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СБУ задокументировало целый ряд эпизодов с вымогательством таможенниками взяток
Фото: СБУ

СБУ задокументировало целый ряд эпизодов с вымогательством таможенниками взяток

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом взяточничестве двух руководителей таможенного поста Стрый во Львовской области.

Как сообщается, они вымогали от предпринимателей деньги за "несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров".

"Сотрудники СБ Украины всего за несколько недель задокументировали целый ряд эпизодов получения взяток должностными лицами таможни. Чиновников задержали после получения очередной неправомерной выгоды в размере 10,3 тысячи гривен", - рассказали в спецслужбе.

Сейчас в отношении задержанных готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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