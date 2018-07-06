Руководство таможенного поста Стрый уличили в систематическом взяточничестве - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом взяточничестве двух руководителей таможенного поста Стрый во Львовской области.

Как сообщается, они вымогали от предпринимателей деньги за "несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров".

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"Сотрудники СБ Украины всего за несколько недель задокументировали целый ряд эпизодов получения взяток должностными лицами таможни. Чиновников задержали после получения очередной неправомерной выгоды в размере 10,3 тысячи гривен", - рассказали в спецслужбе.

Сейчас в отношении задержанных готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.