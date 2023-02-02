СБУ разоблачила руководство Сумской ОВА на хищении средств, предназначенных для восстановления инфраструктуры 2 февраля, 20:31 Задержание подозреваемых (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему, организованную руководством Сумской ОВА. Чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий.

По информации украинских спецслужб, двум чиновникам сообщили о подозрении: заместителю главы Сумской ОВА и в.и.о начальника Департамента капитального строительства ОВА. СБУ не называет имена фигурантов дела, согласно законодательству Украины.

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По данным досудебного следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВА совместно с руководителем Департамента капстроительства, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством.

Среди объектов, которые должны были быть восстановлены и отремонтированы за эти деньги, — жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги, разрушенные вследствие вражеских обстрелов.

Для этого злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами.

Установлено, что подозреваемые сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, в два-три раза превышающие рыночные.

Их приобретение происходило через специально созданные дельцами «фирмы-прокладки».

В частности, задокументировано, что во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 миллионов гривен.

В настоящее время продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.

Досудебное расследование продолжается.