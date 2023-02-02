СБУ разоблачила руководство Сумской ОВА на хищении средств, предназначенных для восстановления инфраструктуры
Задержание подозреваемых (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему, организованную руководством Сумской ОВА. Чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий.
По информации украинских спецслужб, двум чиновникам сообщили о подозрении: заместителю главы Сумской ОВА и в.и.о начальника Департамента капитального строительства ОВА. СБУ не называет имена фигурантов дела, согласно законодательству Украины.
По данным досудебного следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВА совместно с руководителем Департамента капстроительства, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством.
Среди объектов, которые должны были быть восстановлены и отремонтированы за эти деньги, — жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги, разрушенные вследствие вражеских обстрелов.
Задержан агент ФСБ, пытавшийся устроиться в Сумскую ОВА
Для этого злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами.
Установлено, что подозреваемые сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, в два-три раза превышающие рыночные.
Их приобретение происходило через специально созданные дельцами «фирмы-прокладки».
В частности, задокументировано, что во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 миллионов гривен.
В настоящее время продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.
Досудебное расследование продолжается.