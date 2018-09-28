Руководство стратегического госпредприятия Электронмаш передало его имущество своим родственникам

Руководителям Электронмаша грозит до восьми лет лишения свободы

Служба безопасности Украины разоблачила факты незаконного завладения частью целостного имущественного комплекса Электронмаша.

Как сообщается, руководители стратегического госпредприятия вопреки требованиям нормативно-правовых актов организовали отчуждение его объектов общей площадью почти восемьдесят тысяч квадратных метров.

По данным следствия, в результате этих действий киевская недвижимость Электронмаша незаконно перешла в собственность коммерческих структур, часть из которых принадлежит близким родственникам руководства госпредприятия.

Должностным лицам, причастным к противоправной схеме, уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (от пяти до восьми лет).

Кроме того, приказом Минэкономразвития директор Электронмаша уволен с занимаемой должности.