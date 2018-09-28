Руководство стратегического госпредприятия Электронмаш передало его имущество своим родственникам

Служба безопасности Украины разоблачила факты незаконного завладения частью целостного имущественного комплекса Электронмаша.
Как сообщается, руководители стратегического госпредприятия вопреки требованиям нормативно-правовых актов организовали отчуждение его объектов общей площадью почти восемьдесят тысяч квадратных метров.
По данным следствия, в результате этих действий киевская недвижимость Электронмаша незаконно перешла в собственность коммерческих структур, часть из которых принадлежит близким родственникам руководства госпредприятия.
Должностным лицам, причастным к противоправной схеме, уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (от пяти до восьми лет).
Кроме того, приказом Минэкономразвития директор Электронмаша уволен с занимаемой должности.
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