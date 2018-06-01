Руководство СБУ и ГПУ пояснило дипломатам G7 причины инсценировки убийства Бабченко

СБУ и ГПУ настаивают, что таким образом удалось получить сведения о других потенциальных жертвах

В Киеве генеральный прокурор Юрий Луценко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак на встрече с руководителями дипломатических представительств стран Большой семерки, Евросоюза, Норвегии, Австралии, ЕС и Совета Европы объяснили причины инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Формат контролируемого преступления, как сообщила украинская сторона, позволил пресечь убийство журналиста, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства.

Луценко заявил, что была проведена масштабная и сложная операция, информация по деталям которой будет оперативно доведена до сведения общественности с учетом требований законодательства и интересов следствия.

Фото: ГПУ

Ранее правительство Германии потребовало от властей Украины объяснений по поводу спецоперации СБУ с инсценированным убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

СБУ задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г". Впоследствии стало известно, что это владелец ООО Украинско-немецкого совместного предприятия (единственной частной оружейной компании) в стране Шмайсер Борис Герман. По данным СБУ, организатора завербовали российские спецслужбы.

При этом он планировал осуществить в Украине еще 30 убийств.

По данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО Алексею Цымбалюку $ 30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

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СБУ объяснила, что спецоперация по инсценировке была предусмотрена законодательством, а собранные таким образом доказательства признает Европейский суд по правам человека.

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