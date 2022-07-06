Оккупанты поручили бывшему тамаде бороться с повальным пьянством российских солдат в Украине 6 июля, 15:11 Пьяные оккупанты бросают свои позиции и устраивают ДТП (Фото:ГУР)

На временно оккупированных РФ территориях Запорожской области ввели так называемый «сухой закон» для российских военных.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Там пояснили, что таким образом военное руководство РФ пытается бороться с повальным пьянством среди своих военных, которое приводит к «многочисленным нарушениям дисциплины».

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Фото: ГУР

«Участились случаи покидания мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии», — рассказали в ГУР.

Для решения данной проблемы российские захватчики решили привлечь своего ставленника в Михайловской громаде Ивана Сушко, который, до своего «назначения» работал тамадой на свадьбах, а в период зимних праздников — дедом Морозом.

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