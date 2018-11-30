Руководство РФ обратилось к Денисовой с просьбой отменить ограничение на въезд россиян в Украину

Российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд в Украину

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился к уполномоченной по правам человека в Украине Людмиле Денисовой с просьбой повлиять на решение Госпогранслужбы ограничить въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Федотов заявил, что ограничение "нарушает права человека" и лишает миллионы людей возможности посетить своих родственников, совершить деловые поездки и т.д, передает Интерфакс.

"Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета", - заявил Федотов.

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Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Нардеп от фракции Народный фронт Андрей Тетерук заявил, что в Украину следует не пускать из России не только мужчин, но и женщин.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В ФСБ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать