Руководство полиции отстранило сумских патрульных, издевавшихся над пьяным мужчиной

В управлении патрульной службы Нацполиции Сумской области решили отстранить от службы двух сотрудников, которые оказались в центре скандала из-за видео издевательств над пьяным мужчиной.
Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.
"Был обнаружен видеоматериал, на котором инспекторы патрульной полиции в Сумской области применяют к гражданину физическую силу и наносят ему телесные повреждения. О данном происшествии сразу было сообщено в Департамент патрульной полиции. Патрульные, которые зафиксированы на видео, отстранены от несения службы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование.
Кроме того, Сумской местной прокуратурой, начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции.
Ранее сообщалось, что в Сумах очевидцы сняли на видео, как полицейские издеваются над пьяным мужчиной.
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