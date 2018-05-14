Руководство полиции отстранило сумских патрульных, издевавшихся над пьяным мужчиной

В управлении патрульной службы Нацполиции Сумской области решили отстранить от службы двух сотрудников, которые оказались в центре скандала из-за видео издевательств над пьяным мужчиной.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.

"Был обнаружен видеоматериал, на котором инспекторы патрульной полиции в Сумской области применяют к гражданину физическую силу и наносят ему телесные повреждения. О данном происшествии сразу было сообщено в Департамент патрульной полиции. Патрульные, которые зафиксированы на видео, отстранены от несения службы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование.

Кроме того, Сумской местной прокуратурой, начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции.

Ранее сообщалось, что в Сумах очевидцы сняли на видео, как полицейские издеваются над пьяным мужчиной.