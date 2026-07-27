Удар баллистикой по выставке оружия под Киевом: организатора мероприятия Василия Гончарука арестовали на 60 дней без права внесения залога

Руководитель ассоциации Армада Василий Гончарук в суде в Киеве, 27 июля 2026 года (Фото: Игорь Кузнецов/NV)

В понедельник, 27 июля, суд в Киеве избрал меру пресечения руководителю ассоциации Армада Василию Гончаруку , организовавшему выставку вооружений в Киевской области, где в результате ракетного удара РФ погибли 11 человек.

Радио Свобода пишет, что Гончарука будут содержать под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога.

Во время судебного заседания Гончарук заявил, что «полностью осознает свою ответственность», и заверил, что сотрудничает со следствием.

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Руководителю Армады инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины); ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее стало известно, что в больнице скончался ещё один пострадавший в результате баллистического удара РФ по Бучанскому району Киевской области 24 июля, число жертв возросло до 11.

Удар по выставке вооружений в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М / С-400, одну из которых удалось перехватить силам ПВО.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по одному из частных полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка продукции оборонного назначения. Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне ударили по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки на месте погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. В Бучанском районе повреждены десятки частных домов и автомобилей.

В Генштабе ВСУ заявили, что комплекс, где проходила выставка, не находился в зоне ответственности Сил обороны.

25 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что задержан главный организатор выставки оружия, ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.