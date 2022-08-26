Руководителя Института подготовки юридических кадров для СБУ уличили в госизмене

26 августа, 16:54
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Подозреваемый взят под стражу (Фото:Офис генпрокурора)

Подозреваемый взят под стражу (Фото:Офис генпрокурора)

Правоохранители уличили в госизмене руководителя вуза, готовящего юридические кадры для Службы безопасности Украины.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального университета имени Ярослава Мудрого», — говорится в сообщении.

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На данное время подозреваемому по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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В то же время ни имени задержанного, ни состава вменяемого ему преступления, в спецслужбе не уточнили.

В свою очередь в Офисе генпрокурора рассказали, что в течение февраля-марта 2022 года фигурант склонял сотрудников СБУ к предательству, призывая не сопротивляться российским оккупантам, а переходить на их сторону.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Коллаборант Война России против Украины

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