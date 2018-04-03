Руководителей Госслужбы по вопросам труда в Хмельницкой области уличили в вымогательстве взяток

Правоохранители задержали во вторник, 3 апреля, руководителей Управления Государственной службы труда Украины в Хмельницкой области.

Как сообщили в столичной прокуратуре, двое чиновников наладили преступную схему по вымогательству взяток от частного учебного центра за удовлетворительные результаты проверки по вопросам охраны труда.

"Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения второй части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен. Решается вопрос об объявлении должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет), и избрании им меры пресечения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Харькове чиновник Госпродпотребслужбы требовал от своего коллеги $8 тысяч взятки.