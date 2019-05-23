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Руководитель отделения госбанка торговал секретными сведениями — СБУ

Вчера, 12:26
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Руководитель отделения госбанка торговал секретными сведениями — СБУ - фото

СБУ

Чиновник предоставлял за взятки сведения, составляющие банковскую тайну

В Полтаве сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя отделения одного из государственных банков.

Как сообщили в СБУ, злоупотребляя своим служебным положением, он вместе с бывшим сотрудником правоохранительных органов организовал коррупционную схему получения денег за предоставление внутренней информации.

По данным следствия, чиновник передавал за взятки представителям коммерческих структур сведения, составляющие банковскую тайну.

В частности, оперативники спецслужбы задокументировали факты получения им средств на общую сумму около 30 тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Полтавы во время получения очередной взятки.

Теги:   Коррупция Банки Полтава

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