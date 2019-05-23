Руководитель отделения госбанка торговал секретными сведениями — СБУ
Вчера, 12:26
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В Полтаве сотрудники
Службы безопасности Украины задержали руководителя отделения одного из государственных банков.
Как сообщили в СБУ, злоупотребляя своим служебным положением, он вместе с бывшим сотрудником
правоохранительных органов организовал коррупционную схему получения денег за предоставление
внутренней информации.
По данным
следствия, чиновник передавал за взятки представителям коммерческих структур сведения,
составляющие банковскую тайну.
В частности,
оперативники спецслужбы задокументировали факты получения им средств на общую
сумму около 30 тысяч гривен.
Правоохранители
задержали злоумышленников на одной из улиц Полтавы во время получения очередной взятки.