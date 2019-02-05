Руководитель одной из хозструктур Минобороны обложил предпринимателей ежемесячной "данью"
В Киеве задержали
одного из руководителей филиала Логистик-Центр концерна Техвоенсервис,
принадлежащего Министерству обороны.
Как сообщили в
Службе безопасности Украины, чиновник вымогал у руководства коммерческой
структуры ежемесячную "дань" в размере 15 тысяч гривен.
В такую сумму он
оценил заключение договора аренды и несоздание искусственных препятствий в ведении
предприятием своей хозяйственной деятельности.
Сначала
оперативники задокументировали получение злоумышленником первой части
ежемесячного транша, а при передаче остальной суммы его задержали.