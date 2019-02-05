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Руководитель одной из хозструктур Минобороны обложил предпринимателей ежемесячной "данью"

Сегодня, 15:40
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В Киеве задержали одного из руководителей филиала Логистик-Центр концерна Техвоенсервис, принадлежащего Министерству обороны.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник вымогал у руководства коммерческой структуры ежемесячную "дань" в размере 15 тысяч гривен.

В такую сумму он оценил заключение договора аренды и несоздание искусственных препятствий в ведении предприятием своей хозяйственной деятельности.

Фото: СБУ

Сначала оперативники задокументировали получение злоумышленником первой части ежемесячного транша, а при передаче остальной суммы его задержали.

Теги:   Коррупция Минобороны Украины Киев

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