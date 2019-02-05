Руководитель одной из хозструктур Минобороны обложил предпринимателей ежемесячной "данью" Сегодня, 15:40 181 Цей матеріал також доступний українською

В Киеве задержали одного из руководителей филиала Логистик-Центр концерна Техвоенсервис, принадлежащего Министерству обороны.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник вымогал у руководства коммерческой структуры ежемесячную "дань" в размере 15 тысяч гривен.

В такую сумму он оценил заключение договора аренды и несоздание искусственных препятствий в ведении предприятием своей хозяйственной деятельности.

Фото: СБУ

Сначала оперативники задокументировали получение злоумышленником первой части ежемесячного транша, а при передаче остальной суммы его задержали.