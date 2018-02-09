Руководитель департамента Луганской ОГА "зарабатывал" взятки на интернате

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В общем двое чиновников заработали 109 тысяч гривен. Им грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: www.npu.gov.ua

В общем двое чиновников заработали 109 тысяч гривен. Им грозит до 10 лет тюрьмы

Директор одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководитель местного интерната получили 109 тысяч гривен неправомерной выгоды. Их задержали с поличным.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.

Речь идет о системе получения должностными лицами так называемых откатов от субъектов хозяйствования.

"За беспрепятственное подписание актов о выполнении строительных работ и дальнейшее перечисление бюджетных средств последние требовали неправомерную выгоду в размере 10 процентов от стоимости этих работ", - говорится в сообщении.

В общем директор одного из департаментов Луганской ОГА и руководитель интерната получили 109 тысяч гривен взяток.

Коррупционерам грозит до 10 лет лишения свободы (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Ранее НВ сообщало, что в Харьковской области госисполнитель требовал $4000 за перенос продажи имущества в ипотеке.

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