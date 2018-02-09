Руководитель департамента Луганской ОГА "зарабатывал" взятки на интернате

Директор одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководитель местного интерната получили 109 тысяч гривен неправомерной выгоды. Их задержали с поличным.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.
Речь идет о системе получения должностными лицами так называемых откатов от субъектов хозяйствования.
"За беспрепятственное подписание актов о выполнении строительных работ и дальнейшее перечисление бюджетных средств последние требовали неправомерную выгоду в размере 10 процентов от стоимости этих работ", - говорится в сообщении.
В общем директор одного из департаментов Луганской ОГА и руководитель интерната получили 109 тысяч гривен взяток.
Коррупционерам грозит до 10 лет лишения свободы (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Ранее НВ сообщало, что в Харьковской области госисполнитель требовал $4000 за перенос продажи имущества в ипотеке.
Комментарии
Правила комментирования