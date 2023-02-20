СБУ сообщила о подозрении еще одному митрополиту УПЦ МП 20 февраля, 11:16 СБУ сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП.

Как сообщает СБУ, собранные правоохранителями доказательства свидетельствуют о разжигании им межконфессиональной вражды. В частности, такие заявления митрополит озвучивал среди церковников и верующих.

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Также, по данным СБУ, под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы из пропагандистских сайтов РПЦ, среди которых «patriarchia.ru» и «pravmir.ru».

«В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной вражды», — рассказали в органе.

У митрополита провели обыски, в ходе которых обнаружили:

компьютерную технику и мобильные телефоны;

сетевое хранилище данных и внешний накопитель;

печатные материалы, «подтверждающие преступные действия».

Руководителю Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса. Также решают вопросы квалификации действий других причастных по ст. 436−2 УКУ .