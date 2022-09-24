Синий и желтый браслет на руке. Тело погибшего под Изюмом бойца ВСУ передали для захоронения

24 сентября, 12:54
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Сергей Сова с семьей (Фото:Информационный штаб Днепропетровской области/Facebook)

Сергей Сова с семьей (Фото:Информационный штаб Днепропетровской области/Facebook)

Тело погибшего военнослужащего 93-й механизированной бригады Холодный Яр Сергея Совы, найденного в Изюме с желто-синим браслетом на руке, передали для достойного захоронения.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Следователями проведен дополнительный осмотр тела в морге с привлечением судебного медицинского эксперта. Это военнослужащий. Его по татуировке узнала жена», — говорится в публикации.

Видео дня

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Ранее украинцы запустили хэштег Изюмская резня (#IzyumMassacre) и начали распространять в соцсетях фото руки с сине-желтым браслетом, найденной на месте массового захоронения в деоккупированном Изюме.

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Областной информационный штаб Днепропетровской области сообщил, что рука является фрагментом тела украинского защитника Сергея Совы из Никополя, считавшегося без вести пропавшим с 19 апреля. Его искали в течение пяти месяцев, но безрезультатно.

Своего отца узнал старший сын Сергея Совы Марат, написавший письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросил содействовать более быстрому возвращению тела отца домой для достойного захоронения.

https://www.youtube.com/embed/-Zni2c-Qjrg
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Браслет Защитник Тело Погребение Война России против Украины

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