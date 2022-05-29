Именную ручку Байдена продали на аукционе за 600 тысяч грн. Деньги потратят на пикапы для ВСУ 29 мая, 08:55 Цей матеріал також доступний українською На аукционе продали ручку Байдена за 600 тысяч гривен (Фото:Государственный концерн Укроборонпром/Facebook)

Укроборонпром и Prozorro.Продажи совместно организовали благотворительный аукцион по продаже именной ручки президента США Джо Байдена. Ее уже передали владельцу, а деньги пойдут на пикапы для Вооруженных Сил Украины.



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Об этом госконцерн сообщил в Facebook 28 мая.

Ручку приобрели за 600 тысяч гривен. Средства потратят на закупку пикапов для нового 47-го батальона ВСУ под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

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«Победитель торгов попросил не делать достижения с его поступка, прокомментировав это так: „Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Внимания сейчас нуждается в наших Вооруженных силах», — говорится в посте.

Победитель торгов Александр — один из участников благотворительной инициативы по поддержке украинских волонтерских организаций и движений. Сейчас он с коллегами заботятся о поддержке ВСУ и украинцев, которые из-за войны в тяжелом положении.

Ранее на аукционе по сбору средств для Украины в Лондоне за 90 тысяч фунтов стерлингов (более $111 тысяч) продали знаменитую флисовую кофту цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского. Также на нужды ВСУ передадут средства с еще одного аукциона, где украинец из-за границы приобрел картину Марии Примаченко за полмиллиона долларов.

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