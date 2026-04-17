ССО ударили по базе засекреченного российского центра БпЛА Рубикон (Фото: Скриншот из видео Силы Специальных Операций ВС Украины/Telegram)

Силы специальных операций ВСУ в ночь на пятницу, 17 апреля, поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных систем Рубикон под оккупированным Мариуполем Донецкой области.

Как сообщили в ССО, базу поразили в поселке Мангуш. Ряд ударов по объектам россиян осуществили дронами подразделений Middle-strike ССО.

В ССО отметили, что Рубикон использует против Сил обороны Украины почти все имеющиеся в РФ ударные и разведывательные дроны, кроме шахедов.

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Подразделение имеет на вооружении обычные и оптоволоконные FPV-дроны, ударные БпЛА Молния и Ланцет, разведывательные беспилотники ZALA, Орлан, SuperCam, а также морские дроны.

В ночь на 16 апреля пилоты Сил беспилотных систем атаковали мастерскую и склад дронов российского подразделения Рубикон в Донецкой области.

18 марта ССО нанесли серию ударов по секретной базе российского центра Рубикон, координационным пунктам дронов и складам боеприпасов на временно оккупированной части Донецкой области.