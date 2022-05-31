Журналист BBC показал уничтоженное россиянами Рубежное: видео с дрона 31 мая, 22:11 Цей матеріал також доступний українською Рубежное после российских обстрелов в мае 2022 года (Фото:скриншот видео / Quentin Sommerville / Twitter)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал видео уничтоженного российскими оккупантами Рубежного, снятое корреспондентом BBC Квентином Соммервилем.

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В своих соцсетях Гайдай написал, что россияне уничтожили один из промышленных центров Луганской области.



«Хаотические обстрелы населенного пункта не оставили шанса уцелеть ни одному району города. До начала полномасштабного вторжения в Рубежном проживало более 60 000 жителей. После Победы город придется строить заново», — заявил он.

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Видео содержит чувствительные кадры

В репортаже BBC сказано, что российские войска могли выпускать по Рубежному до 1500 артиллерийских снарядов за день.

«Картина разрушений в Рубежном… показывает, на что способна неумолкающая российская артиллерия. Теперь, если смотреть из Лисичанска, ужасающая картина мешает наслаждаться изумрудно-зеленым пейзажем. Небольшого города нет — он стерт с лица земли», — пишет журналист.

Видео содержит чувствительные кадры



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