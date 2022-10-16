Луганская область. В Рубежном чеченские военные начали выселять мирных жителей, чтобы поселить офицеров — Генштаб 16 октября, 07:54 Мужчина убирает обломки здания, разрушенного в результате обстрела россиян в Кадиевке, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Рубежном Луганской области оккупанты начали выселять мирных жителей из домов для размещения там офицеров.

Об этом сообщает Генштаб.

Там рассказали, что людей выселяют из частных помещений военные из Чеченской республики, прибывшие для усиления группировки.

«Нарушения норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для российских оккупационных войск», — констатировали в Генштабе.

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Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября известно об освобождении семи населенных пунктов области.

15 октября президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донецкой и Луганской областях «очень тяжелая», самая сложная — на Бахмутском направлении. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что оккупанты хотят использовать людей как «живой щит».