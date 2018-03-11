Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Спецслужбы расследуют две попытки вооруженной атаки на Верховную Раду

Спецслужбы расследуют две попытки вооруженной атаки на Верховную Раду

По словам народного депутата Игоря Мосийчука, Рубан не просто вез из "ДНР" арсенал с оружием для реализации теракта, но и вел переговоры с рядом украинских военных, которые должны были стать его исполнителями. Об этом украинский нардеп сообщил на своей странице в Facebook, ссылаясь на источники в СБУ.

Также Мосийчук заявил, что украинские спецслужбы расследуют как минимум две попытки вооруженной атаки на Верховную Раду. Их собирались совершить в то время, когда там ожидалось присутствие высших должностных лиц государства. 

"Задержаны ли сообщники Рубана? Убежден, вскоре СБУ сообщит больше фактажа в этом деле, но в то же время не исключаю, что часть военных, которых Рубан подговаривал к организации вооруженного нападения на украинский парламент, предупредила о его преступном намерении украинские спецслужбы, что дало возможность не только предотвратить теракт, но и подробно задокументировать преступные действия "переговорщика", – сообщил народный депутат.

Напомним, 8 марта на КПВВ Майорск задержали с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.

9 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде двух месяцев ареста.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове