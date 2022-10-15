Гроза для врага: украинские военные показали работу украинского РСЗО Ураган на фронте 15 октября, 14:16 Бойцы ВСУ показали работу РСЗО Ураган на фронте (Фото:Минобороны/Facebook)

Бойцы ВСУ используют на передовой 220-мм реактивную систему залпового огня Ураган. Защитники показали работу нового вооружения на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

Как отмечается, современные цифровые системы управления огнем и обмена информацией существенно сокращают время от развертывания на позиции до начала стрельбы.

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Украинский Ураган — это осовремененный вариант советских реактивных систем залпового огня Ураган.

В частности, она имеет современные системы наведения и управления огнем, позволяющие получать координаты целей. Это ускоряет работу команды. В среднем военные тратят около 15 минут для поражения целей врага.

Украинский РСЗО отличается высокой проходимостью и мощным турбодизельным двигателем. Также у Буревой есть бронированная кабина, поэтому защищает военных от возможных ударов оккупантов.