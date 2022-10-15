Гроза для врага: украинские военные показали работу украинского РСЗО Ураган на фронте

15 октября, 14:16
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Бойцы ВСУ показали работу РСЗО Ураган на фронте (Фото:Минобороны/Facebook)

Бойцы ВСУ показали работу РСЗО Ураган на фронте (Фото:Минобороны/Facebook)

Бойцы ВСУ используют на передовой 220-мм реактивную систему залпового огня Ураган. Защитники показали работу нового вооружения на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

Как отмечается, современные цифровые системы управления огнем и обмена информацией существенно сокращают время от развертывания на позиции до начала стрельбы.

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Украинский Ураган — это осовремененный вариант советских реактивных систем залпового огня Ураган.

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В частности, она имеет современные системы наведения и управления огнем, позволяющие получать координаты целей. Это ускоряет работу команды. В среднем военные тратят около 15 минут для поражения целей врага.

Украинский РСЗО отличается высокой проходимостью и мощным турбодизельным двигателем. Также у Буревой есть бронированная кабина, поэтому защищает военных от возможных ударов оккупантов.

https://www.facebook.com/watch/?v=3125025044381392
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобороны Украины РСЗО Фронт Война России против Украины

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