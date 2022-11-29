Французский гусеничный HIMARS. Главные характеристики РСЗО LRU — нового пополнения в рядах дальнобойной артиллерии ВСУ 29 ноября, 17:02 Сюжет Французская LRU — одна из европейских модификаций американских РСЗО M270 (Фото:Oryx / Twitter)

Арсенал дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые западные страны передают Украине, пополнился еще одним видом такого вооружения — это французская РСЗО Lance Roquette Unitaire или LRU.

В октябре анонсировалось, что Франция может предоставить Украине три единицы таких артиллерийских систем.



29 ноября министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в арсенале ВСУ теперь есть РСЗО LRU из Франции, не уточнив количество переданных на данный момент систем. Резников также напомнил, что на вооружении украинской армии это уже четвертый вид подобной артиллерии — западных дальнобойных систем залпового огня (в дополнение к американским РСЗО HIMARS, а также переданным от Великобритании M270 и немецким аналогам этой системы MARS II).

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НВ рассказывает самое важное, что стоит знать о французской системе LRU.

РСЗО Lance Roquette Unitaire ( LRU, Франция): главные характеристики

LRU — это французский модернизированный аналог американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270. В свою очередь, M270 является аналогом HIMARS, но имеет гусеничную, а не колесную базу, и несет вдвое больше ракет, чем HIMARS.

Таким образом, как и M270, французская Lance Roquette Unitaire передвигается на гусеницах, что особенно важно для ВСУ в холодное время года и в условиях бездорожья.

Подобные системы для Франции были разработаны при участии немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann — как и аналогичные немецкие системы MARS II, также предоставленные Украине.

Франция имеет LRU на вооружении своей армии с 1989 года.

Инфографика: Oryx / Twitter

Основные технические характеристики РСЗО LRU:

Гусеничная база БМП М2 Bradley



Длина: 7,07 м



Ширина: 3,05 м

Высота: 2,61 м

Вес: 27,1 т

Запас хода: 500 км

Скорость: 70 км/ч

Двигатель: 500 л.с.

Экипаж: три человека ( командир, наводчик, механик-водитель)

Вооружение

Как и HIMARS, ракетная система залпового огня Lance Roquette Unitaire может быть оснащена:

двумя контейнерами по 6 ракет GMLRS (до сих пор Украине предоставляли такие снаряды максимальной дальностью до 80 км)

дальностью до 80 км) или двумя контейнерами, каждый из которых содержит одну ракету MGM-140 ATACAMS ( дальность до 300 км, еще ни одна страна не предоставила Украине таких ракет).

Как напоминает Минобороны Франции, главным преимуществом РСЗО LRU является использование высокоточных боеприпасов — управляемых ракет, способных концентрировать свою эффективность на небольшой площади.

«Для повышения итоговой эффективности система вооружения LRU имеет высокий уровень точности, что позволяет снизить количество использованных боеприпасов, но также открывает возможности для градации эффектов за счет нескольких режимов срабатывания боеголовки», — подчеркивают во французском Минобороны.

По данным проекта Oryx, до передачи этих РСЗО Украине Франция имела на вооружении 12 установок LRU, и еще 40 не модернизированных LRM M270 хранилось на складах.



Ближайший европейский « родственник» LMU — немецкий аналог РСЗО M270, система MARS II

Инфографика: НВ