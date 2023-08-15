«Разбивая на крошки». ВСУ показали, как с помощью HIMARS уничтожают позиции россиян — видео

15 августа, 23:14
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Украинские военные уничтожили три пусковые установки (Фото:Скриншот из видео Силы обороны юга/Telegram)

Украинские военные уничтожили три пусковые установки (Фото:Скриншот из видео Силы обороны юга/Telegram)

Силы обороны Украины показали, как с помощью РСЗО HIMARS им удалось ликвидировать позиции российских оккупантов.

Видео опубликовали Силы обороны юга Украины в Telegram.

«Легендарный mr. Himars в действии: Силы обороны юга Украины продолжают огненную охоту, разбивая врагов на крошки», — отмечается в сообщении.

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На обнародованном видео можно увидеть успешную работу ВСУ по различной технике оккупантов.

В общем украинские защитники уничтожили три пусковые установки, цистерну с топливом и повредили две радиолокационные станции врага.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины российские потери РСЗО HIMARS потери врага силы обороны

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